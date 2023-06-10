Скорое наступление смуты: почему «сливают» Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил ошибку, когда помимо министра обороны России Сергея Шойгу с генералом Валерием Герасимовым начал повышать голос на Администрацию Президента РФ.

«У него действительно этим получилось послать сигнал элитам. Сигнал о том, что надо готовиться к скорому наступлению смуты (передел сфер влияния силовым путем). Для того, чтобы эту смуту не возглавил Пригожин, его начали методично сливать те, кому он не подконтролен, для чего был пущен в ход «приказ о добровольческих отрядах» (подписании контрактов с Минобороны в обязательном порядке)», - сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По утверждению канала, это так же позволит сдержать и прочих желающих возглавить смуту, каждый из которых уже сформировал или еще формирует свои «частные военные компании».