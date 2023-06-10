США хотят расширить Совбез ООН

Администрация президента США Джо Байдена предложила добавить еще шесть постоянных мест в Совете безопасности Организации Объединенных Наций без предоставления этим странам права вето. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет автор статьи, инициатива направлена на эффективное решение вооруженных конфликтов, подобных украинскому.

По данным газеты, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации по поводу расширения состава участников.