Эрдоган и Байден могут встретиться в Вильнюсе
Переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут пройти на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.
Саммит альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы.
Согласно изданию, не исключены и телефонные переговоры двух лидеров в ближайшее время, а также главы турецкого МИД Фидана Хакана с госсекретарем Энтони Блинкеном.
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