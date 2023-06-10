Эрдоган и Байден могут встретиться в Вильнюсе

Переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут пройти на полях саммита НАТО в июле в Вильнюсе, пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.

Саммит альянса пройдет 11-12 июля в столице Литвы.

Согласно изданию, не исключены и телефонные переговоры двух лидеров в ближайшее время, а также главы турецкого МИД Фидана Хакана с госсекретарем Энтони Блинкеном.