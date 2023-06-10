ООО «Azercell Telekom» объявило о следующем этапе масштабного социального проекта, реализуемого в рамках сотрудничества с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания направлена на популяризацию спорта, борьбы и уверенности в себе в нашем обществе, особенно среди девочек-подростков. Она также призывает общество поддержать развитие молодежи в этом направлении.

Цель проекта «Белый - девушкам к лицу!» заключается в поощрении девочек быть физически и психически здоровыми, уверенно двигаться вперед, заниматься дзюдо и представлять нашу страну на международных спортивных аренах. Этот социальный проект также затрагивает актуальную проблему ранних браков как на мировом, так и на национальном уровнях.

В рамках акции первая тысяча учениц в возрасте от 7 до 14 лет, желающих присоединиться к дзюдо и зарегистрироваться в региональных школах и секциях Федерации, получит в подарок дзюдоки. Федерация дзюдо Азербайджана предоставила дополнительные возможности для обеспечения инклюзивности и будет проводить различные мероприятия в этом направлении.

Для записи девушек на занятия по дзюдо можно позвонить по номерам телефонов (+994 50) 226 28 34, (+994 50) 226 28 35 или посетить веб-сайт https://qizlaraagyarasir.az.