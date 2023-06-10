В Таксиме, Стамбул, во время драки был убит российский турист. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Об этом сообщает Habertürk.

По данным издания, между россиянином Вячеславом Нечипорчуком и четырьмя неизвестными произошел конфликт, который перешел в драку. Один из нападавших ударил туриста ножом в сердце, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.

Россиянин был госпитализирован. Несмотря на помощь врачей, мужчина скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух злоумышленников, их задержали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут остальных нападавших.