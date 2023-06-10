Эрдоган призвал признать Северный Кипр

Анкара будет и далее решительно отстаивать интересы как Турции, так и Турецкой Республики Северного Кипра в Восточном Средиземноморье, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром в Никосии, передает Anadolu.

Эрдоган напомнил, что Турция входит в число государств-гарантов по Кипру. «Безопасность и стабильность наших братьев на Кипре также важна, как и безопасность Турции. Анкара продолжит вклад в развитие ТРСК», - заверил глава Турции.

Президент Эрдоган заявил, что условием возвращения к переговорам по Кипру является признание ТРСК. «Более полувека на Кипре были потеряны из-за максимализма и бескомпромиссной позиции греческой общины Кипра. Никто не допустит утери еще 50 лет», - сказал Эрдоган.