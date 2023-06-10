В Сирии турецким обстрелом убит российский военный

В результате турецкого обстрела на севере Сирии в понедельник, 12 июня, был взорван военный автомобиль - погиб российский солдат, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, сообщила, что один российский солдат был убит и четверо других ранены в результате обстрела турецкими войсками дороги, соединяющей деревни Хербель и Ум-Хауш в провинции Алеппо.

Обстрел в понедельник произошел после дня столкновений между курдскими повстанцами и турецкими войсками на севере Сирии.

Информационное агентство курдских районов Сирии Hawar News сообщило, что подбита российская машина, добавив, что есть жертвы, но подробности не приводит. Другое курдское информационное агентство North Press сообщило, что один российский солдат был убит и трое ранены. Министерство обороны Турции заявило в понедельник, что по меньшей мере 12 предполагаемых членов YPG (сирийское крыло PKK) были убиты после того, как турецкие силы ответили на минометный обстрел турецких целей.