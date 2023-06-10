Иран и США ведут переговоры об отмене санкций

Иран и США проводят в Омане переговоры на тему отмены санкций против Тегерана, заявил представитель иранского МИД Насер Канаани, сообщает "Интерфакс".

"На просьбу прокомментировать сообщения о консультациях Ирана и США в Омане Канаани сказал, что Тегеран приветствует посредничество Султаната Омана с целью придать импульс переговорам об отмене санкций", - передает Tasnim.

Он отметил, что при содействии Омана Иран и США уже провели обмен мнениями, и диалог продолжается. В то же время Канаани опроверг предположения, будто цель переговоров - заключить новое промежуточное соглашение по иранской ядерной программе. Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран намерен вести консультации лишь о Совместном всеобъемлющем плане действий.