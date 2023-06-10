Армяне вновь провоцируют на границе

12 июня с 13:35 до 14:35 подразделения Вооруженных сил Армении, дислоцированные в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, отметили в ведомстве.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований с 11:15 до 16:50 под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлениях Физулинского и Лачинского районов. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены.