Европарламент обсудит армяно-азербайджанские отношения

На пленарном заседании 13 июня Европарламент планирует обсудить отношения между Арменией и Азербайджаном, ситуацию в Карабахе и на Лачинской дороге, сообщается на сайте Европарламента.

На заседании запланированы дебаты на тему армяно-азербайджанских отношений. Будут вопросы от вице-президента Еврокомиссии Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.