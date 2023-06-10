МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Согласно сообщению, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни, начиная с 13 июня, на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, выпадение осадков, повышение водности рек и кратковременные паводки и сели на некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим ведомство призвало население соблюдать соответствующие правила безопасности.