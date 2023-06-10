В иранских дронах нашли китайские детали

Исследователи, анализирующие сбитые в Украине иранские дроны, впервые нашли в одном из них китайскую деталь, выпущенную в этом году. Китай и Гонконг давно являются центрами поставок компонентов для иранской программы беспилотников. Однако нынешняя находка показывает, как хорошо налажено снабжение в этой цепочке, пишет The Wall Street Journal.

Дрон Shahed-136 был сбит в Украине в апреле и остался почти неповрежденным. В его навигационной системе эксперты из британской организации Conflict Armament Research, которая отслеживает цепочки поставок вооружений, нашли китайский преобразователь напряжения. Он был выпущен в середине января 2023 года.

Таким образом, понадобилось всего около трех месяцев, чтобы деталь с китайского завода попала в Иран, где ее поставили на беспилотник, который был отправлен в Россию, откуда аппарат уже был запущен для удара по украинским городам.