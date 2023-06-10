Путин обвинил Киев в ударах по жилым кварталам

Президент России Владимир Путин возмутился тактикой Вооруженных сил Украины, обвинив Киев в обстрелах жилых кварталов.

«Никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого — нулевой», — заявил глава российского государства во время неформального общения в Кремле с лауреатами государственных премий.

Путину доложили, что ВСУ нанесли удар по Республиканскому травматологическому центру в Донецке, снаряд якобы влетел в операционную. Президент призвал участников гуманитарных акций быть осторожными и во всем слушаться военных. «Надо придерживаться правил, которые устанавливают правоохранители и военные. Насколько это возможно, они стараются вас уберечь», — сказал он.