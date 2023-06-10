В Херсоне россияне разрешают эвакуацию только после взятки

В подконтрольной России Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и затопления десятков населенных пунктов россияне разрешают эвакуироваться гражданским только после получения взятки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В затопленной Голой Пристани Херсонской области россияне разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что уничтожаются паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют в Крым и Краснодар.