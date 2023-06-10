Россияне дезертируют под страхом контрнаступления Украины

Среди российских военных растет страх перед контрнаступлением ВСУ, а также недовольство условиями службы. Они бегут со своих позиций, в частности на Луганщине, а также в Мариуполе и Новоазовске Донецкой области.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. Отмечается, что это связано с успешными боевыми действиями Сил обороны Украины и значительными потерями личного состава ВС РФ.

Также известно о дезертирстве около 25 российских военных в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны российским военным руководством.