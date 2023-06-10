США разместили в Европе 150 ядерных ракет

Международная компания по ликвидации ядерного оружия (ICAN) заявляет, что США тайно разместили на своих авиабазах в Европе 150 ядерных боеголовок.

По словам координатора политики и исследований компании Алисии Сандерс-Закре, ядерные бомбы американцы разместили в Турции, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Заявление было сделано на брифинге для журналистов, работающих при ООН. Эксперт выразила уверенность, что США не передадут ядерное оружие Украине.

По ее словам, расходы американского бюджета на ядерное оружие превышают суммарные расходы восьми стран - обладательниц сил ядерного сдерживания и составляют $43,7 млрд.