У Блинкена особые ожидания по Швеции
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита альянса, который пройдет в 11-12 июля в Вильнюсе.
"Каждый союзник выразил уверенность, что сейчас пришло время для Швеции официально вступить в альянс. Наши ожидания заключаются в том, что это случится к саммиту в Вильнюсе в июле. И мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
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