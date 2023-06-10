Очередная акция «Мобильная приемная» ПО «Азеригаз» на сей раз состоялась в Самухском районе, сообщили в пресс-службе ПО.

Из около 10 жителей, принявших участие в акции, свои обращения озвучили семеро. Взявший слово гражданин Алияр Мурадов, выступив от имени жителей 80 новых индивидуальных жилых домов в селе Гаджыалы, попросил обеспечить газоснабжение этих домов.

В целом обращения граждан были связаны в основном с заменой газового счетчика. Руководящие лица Гянджинского регионального управления экспорта газа дали поручения по рассмотрению поступивших обращений и направления их по назначению.