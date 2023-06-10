Развиваются туристические связи Азербайджана с Израилем

Тамилла Алиева, собкор 22:13

Текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских туристических связей были обсуждены 11 июня в Тель-Авиве в ходе встречи председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с министром туризма Государства Израиль Хаимом Кацем. Стороны обсудили вопросы деятельности представительства Бюро по туризму Азербайджана в городе Тель-Авив, увеличения количества прямых рейсов между странами, программу обмена студентами между азербайджанскими и израильскими университетами, формирование совместных туристических продуктов и обмена опытом, сотрудничество в форматах B2B (бизнес-бизнес) и B2C (бизнес-клиент), а также организацию визитов представителей израильских СМИ в Баку. С целью привлечения инвестиций в туристическую сферу освобожденных территорий было предложено пригласить делегацию израильских компаний с ознакомительным туром в Азербайджан.

В рамках визита при организационной поддержке Государственного агентства по туризму, Бюро по туризму Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в Тель-Авиве было организовано мероприятие, посвященное азербайджанскому туризму. В мероприятии приняли участие около 70 представителей туристических компаний и СМИ Израиля, а также представители отелей и туристических компаний-членов Ассоциации отелей Азербайджана (AHA) и Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA). Целью организации мероприятия стало представление туристических возможностей Азербайджана, а также международных рейсов AZAL, содействие налаживанию связей между местными туристическими компаниями и отелями Азербайджана и туристическими компаниями Израиля. На мероприятии выступили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Государстве Израиль Мухтар Мамедов.

Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что подобные мероприятия, будучи платформой для налаживания контактов и укрепления деловых отношений, также символизируют дружеские отношения между двумя народами. Председатель Агентства отметил, что целями сторон являются расширение партнерских отношений в туристическом секторе, поддержка новых инициатив сотрудничества, содействие взаимному продвижению туристического потенциала Азербайджана и Израиля. Посол Мухтар Мамедов отметил, что между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, который в прошлом месяце находился с официальным визитом в Азербайджанской Республике, были проведены переговоры по повышению уровня взаимного туристического потока. Он отметил, что между двумя государствами сложились успешные отношения сотрудничества в ряде сфер, выразил уверенность в том, что начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле будет способствовать углублению и развитию наших отношений по туризму. Директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов отметил, что количество рейсов, выполняемых AZAL в Тель-Авив, будет увеличено с 28 июня. Он проинформировал о приобретении новых самолетов для удобства полетов и обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров.