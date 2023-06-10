Развиваются туристические связи Азербайджана с Израилем
Текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских туристических связей были обсуждены 11 июня в Тель-Авиве в ходе встречи председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с министром туризма Государства Израиль Хаимом Кацем.
Стороны обсудили вопросы деятельности представительства Бюро по туризму Азербайджана в городе Тель-Авив, увеличения количества прямых рейсов между странами, программу обмена студентами между азербайджанскими и израильскими университетами, формирование совместных туристических продуктов и обмена опытом, сотрудничество в форматах B2B (бизнес-бизнес) и B2C (бизнес-клиент), а также организацию визитов представителей израильских СМИ в Баку.
С целью привлечения инвестиций в туристическую сферу освобожденных территорий было предложено пригласить делегацию израильских компаний с ознакомительным туром в Азербайджан.
В рамках визита при организационной поддержке Государственного агентства по туризму, Бюро по туризму Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в Тель-Авиве было организовано мероприятие, посвященное азербайджанскому туризму.
В мероприятии приняли участие около 70 представителей туристических компаний и СМИ Израиля, а также представители отелей и туристических компаний-членов Ассоциации отелей Азербайджана (AHA) и Ассоциации туристических агентств Азербайджана (ATAA).
Целью организации мероприятия стало представление туристических возможностей Азербайджана, а также международных рейсов AZAL, содействие налаживанию связей между местными туристическими компаниями и отелями Азербайджана и туристическими компаниями Израиля.
На мероприятии выступили председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Государстве Израиль Мухтар Мамедов.
Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что подобные мероприятия, будучи платформой для налаживания контактов и укрепления деловых отношений, также символизируют дружеские отношения между двумя народами.
Председатель Агентства отметил, что целями сторон являются расширение партнерских отношений в туристическом секторе, поддержка новых инициатив сотрудничества, содействие взаимному продвижению туристического потенциала Азербайджана и Израиля.
Посол Мухтар Мамедов отметил, что между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, который в прошлом месяце находился с официальным визитом в Азербайджанской Республике, были проведены переговоры по повышению уровня взаимного туристического потока. Он отметил, что между двумя государствами сложились успешные отношения сотрудничества в ряде сфер, выразил уверенность в том, что начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле будет способствовать углублению и развитию наших отношений по туризму.
Директор по продажам и партнерству AZAL Чингиз Мурсалов отметил, что количество рейсов, выполняемых AZAL в Тель-Авив, будет увеличено с 28 июня. Он проинформировал о приобретении новых самолетов для удобства полетов и обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров.
Выполнение этих шагов преследует цель увеличить туристический поток между двумя странами, открыть для посетителей возможности познакомиться с уникальной культурой, историей и достопримечательностями каждой из них.
В рамках мероприятия состоялась презентация туристических продуктов Азербайджана и направлений полетов AZAL, состоялся просмотр фотовыставки «Азербайджан глазами израильских фотографов».
Отметим, что в 2022 году число прибывших из Израиля в Азербайджан туристов увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 23 935 человек. А за последние 5 месяцев 2023 года число граждан Израиля, посетивших Азербайджан, увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 611 человек.
В настоящее время организуются прямые рейсы из Тель-Авива в Баку 7 раз в неделю.