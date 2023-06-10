США продолжают наращивать военное присутствие на севере Сирии. Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на сирийские источники, накануне конвой армии США, состоящий из сорока военных автомобилей, пересек пограничный переход Аль-Валид на границе Ирака и направился в район Хасеке на севере Сирии.

Конвой, в составе которого были БТРы, топливные танкеры и транспортные средства с боеприпасами, направлялся к базам американских войск в районах Румейлан, Шеддади и Тель-Бейдер, контролируемых «Сирийскими демократическими силами».

Когда в 2019 году Турция начала на севере Сирии военные действия против курдских отрядов ОНС/РПК, американцы ограничили военное присутствие в этом регионе и закрепились, в основном, на позициях вокруг нефтегазовых месторождений.

Однако в последние месяцы США вновь приступили к наращиванию своего военного присутствия на севере Сирии, а также усилили поставки оружия подразделениям «Сирийских демократических сил», состоящих из членов ОНС/РПК.

По мнению аналитиков, все это связано с процессом примирения Башара Асада с арабскими государствами, призванным в итоге ограничить роль США и Турции в определении будущего Сирийской арабской республики.