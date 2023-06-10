Американцы идут вперед и в Сирии о развитии ситуации
США продолжают наращивать военное присутствие на севере Сирии. Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на сирийские источники, накануне конвой армии США, состоящий из сорока военных автомобилей, пересек пограничный переход Аль-Валид на границе Ирака и направился в район Хасеке на севере Сирии.
Конвой, в составе которого были БТРы, топливные танкеры и транспортные средства с боеприпасами, направлялся к базам американских войск в районах Румейлан, Шеддади и Тель-Бейдер, контролируемых «Сирийскими демократическими силами».
Когда в 2019 году Турция начала на севере Сирии военные действия против курдских отрядов ОНС/РПК, американцы ограничили военное присутствие в этом регионе и закрепились, в основном, на позициях вокруг нефтегазовых месторождений.
Однако в последние месяцы США вновь приступили к наращиванию своего военного присутствия на севере Сирии, а также усилили поставки оружия подразделениям «Сирийских демократических сил», состоящих из членов ОНС/РПК.
По мнению аналитиков, все это связано с процессом примирения Башара Асада с арабскими государствами, призванным в итоге ограничить роль США и Турции в определении будущего Сирийской арабской республики.
Однако Джеймс Джеффри, бывший спецпредставитель США по Сирии, отметил в интервью CNN тщетность попыток решить сирийский кризис силами арабских государств, поскольку эта задача по плечу только Западу.
«Серьезной проблемой являются сотни тысяч вооруженных оппозиционеров, а также подразделения «Сирийских демократически сил», которые явно не на стороне Асада, хотя пока открыто против него не выступают, - сказал Джеймс Джеффри. - Решать эту проблему должны США, Европа и влиятельные международные организации. Арабским странам также не по силам вывести из Сирии воинские подразделения США, Израиля или Турции. Если Башар Асад не устранит опасения этих стран, связанные с вопросами региональной безопасности, то интеграция Сирии в международное сообщество будет невозможна».
Американский дипломат добавил к сказанному, что все, что арабские страны могут сделать в Сирии, так это открыть в Дамаске посольства и поднять над ними флаги своих государств.