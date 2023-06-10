Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:48

В отношениях между Вашингтоном и Пекином новый конфликт. Как объявил в субботу Белый дом, Китай, оказывается, имеет на кубинской территории станцию для шпионажа за южными штатами Америки, где находятся ее Южное командование и десятки важных военных баз. Представители администрации Джо Байдена сообщили на условиях анонимности Washington Post, что эта шпионская деятельность Китая с территории Кубы началась еще в 2019 году, но только теперь, после получения свежей порции разведданных, Вашингтон заговорил о существовании этой мало приятной для него находки. Эта информация последовала через два дня после появления статьи в Wall Street Journal, которая сообщила о «секретном договоре» кубинских властей с Китаем по строительству шпионской базы в местечке Бехукаль, к югу от Гаваны. За это, по данным издания, Пекин обещал выплатить Кубе несколько миллиардов долларов. До этого в Москве появлялись спекуляции о том, что Россия может активировать свой старый центр электронного слежения за Америкой, находящийся в местечке Лурдес, тоже в окрестностях Гаваны. Он был построен в 1962 году после Карибского кризиса, но в 2002 году по указанию Путина и на волне некоего подобия тогдашнего «медового месяца» между Москвой и Вашингтоном был остановлен.

По данным вашего автора, российскую власть разозлило требование кубинцев платить за базу 200 миллионов долларов в год. Кроме того, как доложили Путину генералы, в дальнейшем в существовании этой базы уже не было необходимости, так как слежение за США более эффективно стали выполнять спутники. Но у китайского руководства, вероятно, иное мнение. С начала этого года эта страна запустила десятки воздушных шаров над Америкой с очевидной задачей сбора секретной информации. По крайней мере, один из таких шаров был сбит американским истребителем и упал в воду неподалеку от побережья. Изучение его содержимого наглядно подтвердило, что он был предназначен для шпионажа, а не для сбора метеоданных. В Москве разговоры о реактивации насквозь проржавевшей в условиях тропического климата базы в Лурдесе быстро угасли, поскольку для всех было очевидно, что у России, особенно в условиях войны с Украиной, нет лишних миллиардов. А у Китая они есть. И станция на Кубе является лишь одной из десятков шпионских баз, которые Пекин создал по всему миру - в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке и районе Тихого океана. Washington Post сообщает, что в апреле этого года была замечена подозрительная китайская возня в Объединенных Арабских Эмиратах, однако руководство ОАЭ восприняло озабоченность США и поспешило заявить, что остановило этот проект.

В Латинской Америке у Китая больше возможностей. Пекин планирует до 2030 года построить на континенте еще десятки наземных баз, которые стали бы работать для поддержки, в частности, его космических проектов. Эта программа называется «Проектом 141», однако не ясно, что скрывается за этой цифрой. В минувшие годы внимание американских СМИ привлекло некое сооружение с явно разведывательными антеннами неподалеку от Манагуа, столицы Никарагуа. Сначала выдвигались предположения, что новая база принадлежит России, однако позднее эксперты стали склоняться к мысли, что это китайский объект. Китай, помимо военных целей, преследует и чисто политические интересы. Подкупая правительства латиноамериканских стран, он добивается от них отказа от поддержки Тайваня. И на эти подачки реагируют прежде всего авторитарные режимы. Диктаторский режим Никарагуа под давлением Пекина в прошлом году поспешил разорвать дипломатические отношения с Тайванем, которые существовали не один десяток лет.