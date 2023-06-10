Азербайджан будет развивать туризм в Кыргызстане
Азербайджанская компания построит в Кыргызстане 5-звездочный отель, сообщил министр экономики страны Данияр Амангельдиев.
«Президент Кыргызстана переговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и азербайджанская сторона построит на Иссык-Куле 5-звездочный отель. В скором времени будет подписано соглашение», - сказал Амангельдиев в интервью «Биринчи радио».
По словам министра, Кыргызстану не хватает гостиничного номерного фонда.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!