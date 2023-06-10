Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 23:07

Как многое в нынешней России, отмечание официального дня рождения современного Российского государства носит заметный оттенок двусмысленности. Во-первых, принятие 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР открыло путь к той самой «крупнейшей геополитической катастрофе XX века», о которой говорил Владимир Путин. Борис Ельцин получил важный инструмент в своем противоборстве с руководством СССР и, в конце концов, победил, но ценой развала Советского Союза.

С другой стороны, именно эта «катастрофа» и личная милость Ельцина позволили мелкому чину КГБ выбиться в лидеры государства: немыслимый для Путина карьерный взлет при любых прочих исторических обстоятельствах. Нынешний российский президент, таким образом, имеет все основания отмечать этот праздник с особым размахом, практически как собственный день рождения. Вот только нынешняя ситуация сильно омрачает празднество. Русский богатырь Илья Муромец спал на печи до 33 лет, а затем отправился совершать былинные подвиги. Россия же к 33-й годовщине своей современной независимости напоминает паралитика, все больше впадающего в маразм. И заслуга в этом Владимира Владимировича Путина выдающаяся. Впервые за свою недолгую историю государство Ельцина-Путина не в состоянии определиться с собственными границами, а там, где они проведены высочайшей начальственной волей, защитить их. На захваченных у Украины территориях в «российских» Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Вооруженные силы Украины сейчас активно наваливают «второй армии мира». Главная тревога в День России: как там наступают ВСУ? Хорошо наступают.

Но бои идут и в Белгородской и Брянской областях, находящихся в пределах международно признанных границ. Как раз в этот день в Краснодарском крае, в Курске и в Тюмени партизаны взломали эфир радио «Европа плюс» и запустили обращение от имени Легиона «Свобода России», в котором пообещали освободить от российских войск Крым. А накануне одна из ведущих кремлевских пропагандисток Ольга Скабеева выразила сожаление, что на Белгородщине отсутствуют китайские войска, которые бы смогли сделать то, на что оказались неспособны собственные: не допустить дерзких вылазок антипутинских российских добровольцев, воюющих на украинской стороне. Сейчас все надежды нынешней России, которая, вопреки памятным усилиям царя Петра Первого, напрочь отрезала себя от Европы, связаны исключительно с Китаем. Если Пекин будет благосклонен и не перестанет делиться товарами, недоступными на отечественном рынке, российская экономика как-то удержится на плаву. Ни о каком развитии, не говоря уже о самостоятельном развитии, речь на долгие годы вперед просто не идет: не свалиться бы в пике. Государственный суверенитет, день которого отмечает Россия, тут никак, конечно, не просматривается. Зависимость от Китая будет лишь неуклонно возрастать.