День России: государство – есть, границ - нет главная тема
Как многое в нынешней России, отмечание официального дня рождения современного Российского государства носит заметный оттенок двусмысленности.
Во-первых, принятие 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР открыло путь к той самой «крупнейшей геополитической катастрофе XX века», о которой говорил Владимир Путин. Борис Ельцин получил важный инструмент в своем противоборстве с руководством СССР и, в конце концов, победил, но ценой развала Советского Союза.
С другой стороны, именно эта «катастрофа» и личная милость Ельцина позволили мелкому чину КГБ выбиться в лидеры государства: немыслимый для Путина карьерный взлет при любых прочих исторических обстоятельствах. Нынешний российский президент, таким образом, имеет все основания отмечать этот праздник с особым размахом, практически как собственный день рождения.
Вот только нынешняя ситуация сильно омрачает празднество. Русский богатырь Илья Муромец спал на печи до 33 лет, а затем отправился совершать былинные подвиги. Россия же к 33-й годовщине своей современной независимости напоминает паралитика, все больше впадающего в маразм. И заслуга в этом Владимира Владимировича Путина выдающаяся.
Впервые за свою недолгую историю государство Ельцина-Путина не в состоянии определиться с собственными границами, а там, где они проведены высочайшей начальственной волей, защитить их. На захваченных у Украины территориях в «российских» Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Вооруженные силы Украины сейчас активно наваливают «второй армии мира». Главная тревога в День России: как там наступают ВСУ? Хорошо наступают.
Но бои идут и в Белгородской и Брянской областях, находящихся в пределах международно признанных границ. Как раз в этот день в Краснодарском крае, в Курске и в Тюмени партизаны взломали эфир радио «Европа плюс» и запустили обращение от имени Легиона «Свобода России», в котором пообещали освободить от российских войск Крым. А накануне одна из ведущих кремлевских пропагандисток Ольга Скабеева выразила сожаление, что на Белгородщине отсутствуют китайские войска, которые бы смогли сделать то, на что оказались неспособны собственные: не допустить дерзких вылазок антипутинских российских добровольцев, воюющих на украинской стороне.
Сейчас все надежды нынешней России, которая, вопреки памятным усилиям царя Петра Первого, напрочь отрезала себя от Европы, связаны исключительно с Китаем. Если Пекин будет благосклонен и не перестанет делиться товарами, недоступными на отечественном рынке, российская экономика как-то удержится на плаву.
Ни о каком развитии, не говоря уже о самостоятельном развитии, речь на долгие годы вперед просто не идет: не свалиться бы в пике. Государственный суверенитет, день которого отмечает Россия, тут никак, конечно, не просматривается. Зависимость от Китая будет лишь неуклонно возрастать.
В общем, как ни крути, день рождения современной России – грустный праздник. Ее соседей он вгоняет в тоску из-за несчастья иметь рядом агрессивную и неуживчивую соседку, склонную к суициду. Самой России тридцать три постсоветстких года большого счастья не принесли. Оказавшись неспособной выстроить нормальную жизнь для большинства граждан, она отправилась портить ее другим ценой жизни этих самых собственных граждан, ценой будущего.
Верный показатель момента: вы не найдете ответственного знающего человека, который возьмется рассказать, что будет с Россией к 34-му году со дня принятия Декларации о независимости. Точно ничего хорошего. Спасибо товарищу Путину. Ему лично в этот день, кстати, прилетела «в подарок» знаковая весть: умер его единственный европейский друг, Сильвио Берлускони. Намек? Угроза?..