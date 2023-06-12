Блинкен: Успех контрнаступления вынудит Путина к переговорам

По его словам, Белый дом не сомневается в успехе Киева в том, что касается возвращения украинских земель, и США полны решимости продолжать оказывать максимальную поддержку Украине, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

Блинкен пообещал Украине новый внушительный пакет политической и практической помощи, объявления которого, по словам госсекретаря США, можно ожидать на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе.

При этом госсекретарь отметил, что еще слишком рано давать оценки ходу украинского контрнаступления. Но он выразил надежду на то, что его успех заставит президента России Владимира Путина начать переговоры о прекращении агрессии.

«Успех в контрнаступлении принесет два результата: он укрепит позиции [Украины] за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал. В этом смысле [контрнаступление] действительно может приблизить мир, а не отдалить его», - сказал Блинкен.