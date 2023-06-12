Орфографические ошибки спасают российские активы

Нидерландский Центральный банк подтвердил, что треть банков и других финансовых учреждений не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, сообщает местный телеканал NOS.

Этот факт связан с многочисленными ошибками в написании фамилий, что может привести к возможности уклонения от санкций. Ведь если счет или актив не будет найден, то санкции не будут применены, что, в свою очередь, может означать продолжение незаконной деятельности.

Кроме того, можно выделить еще одну проблему санкционных списков. Ведь список может содержать имена и фамилии не только на английском и голландском языках, но и на других языках. Это может привести к тому, что часть банков или других организаций не смогут найти нужную информацию о счетах и активах, которые находятся за рубежом.