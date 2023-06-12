Украина не интересна G20

Тема Украины исключена из повестки дня Группы двадцати (G20), Индии удалось сместить фокус внимания на проблемы развивающихся стран. Об этом заявил в понедельник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам министерской встречи по развитию в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати.

«В прошлом году было понятно, что основное внимание уделялось конфликту [в Украине]. Со временем начал укореняться нарратив о том, что конфликт и его последствия не должны затемнять или полностью отодвигать на второй план настоящие проблемы Глобального Юга, где есть страны, которые страдают от нехватки продовольствия и топлива», - сказал Джайшанкар.

При этом он добавил, что «никоим образом серьезность конфликта не преуменьшается». «Но тема этого конфликта была на Бали. Сейчас наша задача - как решить проблемы развивающихся стран, небольших островных государств. Я думаю, что у нас действительно получилось обратить внимание G20 на цели устойчивого развития, на проблемы Глобального Юга», - подчеркнул индийский министр.

По его словам, в ходе своего председательства в «двадцатке» Индия привлекла внимание к «реальным проблемам мира», среди которых финансирование развивающихся стран, права женщин, доступ к образованию, цифровизация, изменение климата.