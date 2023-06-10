Белый дом рассказал, когда Украину могут принять в НАТО

Украина может стать членом НАТО в будущем, решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В Бухаресте (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) была принята декларация, в которой говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО. Тут ничего не изменилось», - сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приглашение Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле.

Говоря о перспективах приглашения Киева в НАТО в ближайшие месяцы, Кирби добавил, что США «не занимают какой-либо позиции»: «Наша политика относительно членства в НАТО остается неизменной. Мы, разумеется, по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей в НАТО. Обсуждения на этот счет должны вестись между 31 страной альянса и присоединяющейся страной».