Пригожин: Война может закончиться хоть завтра

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников.

Далее, поблагодарить высшее военное руководство за великолепные результаты по демилитаризации и денацификации Украины, провести парад на Красной площади, вручить новые ордена с новыми профилями, отправить войска на учения «Чукотка-2023», а ЧВК «Вагнер» на учения «Колыма-2023» и дальше радоваться.

Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может, с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но это будет уже совсем другая история.

Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас», - сказал Пригожин.