Макрон рассказал, сколько может продлиться контрнаступление

Наступление Вооруженных сил Украины уже началось и продлится несколько недель или месяцев, данная операция была тщательно спланирована, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано», - сказал Макрон

По его словам, это наступление продлится несколько недель или месяцев. Также президент Франции пожелал успехов Украине, чтобы потом можно было начать фазу переговоров в более выгодных условиях.

«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала войны: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию», - добавил Макрон.