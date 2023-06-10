Литва расследует вывоз украинских детей в Беларусь

Прокуратура Литвы начала расследование по факту незаконного вывоза украинских детей на территорию Беларуси, заявила генпрокурор Литвы Нида Грунскене. Расследование начато по статье 102 Уголовного кодекса Литвы - «Депортация и переселение гражданских лиц» и статье 100-2. «Разлучение детей».

В прилагаемых документах говорится, что с начала войны России против Украины более 2 тысяч украинских детей, в основном сирот, было незаконно перевезено с оккупированных Россией территорий в лагеря Беларуси.

Утверждается, что это могло быть осуществлено по указанию или с одобрения руководства Беларуси.