Новая военная помощь Украине от США

США в скором времени объявят о новом пакете военной помощи для Украины. Помощь будет предоставлена из имеющихся резервов Пентагона, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Вы видели пакет помощи, выделенный в рамках программы USAI, о котором было объявлено в конце недели. Я думаю, очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставит Вашингтон», - заявил он.

В то же время Кирби отметил, что Вашингтон знает, что именно нужно Украине, в том числе для нынешних контрнаступательных операций.

«Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя», - заявил он.

Как сообщила в своем твиттере журналистка Карла Бабб, США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов. По ее словам, в новый пакет помощи войдут БМП Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные и уничтоженные машины, а также боеприпасы для NASAMS и HIMARS.