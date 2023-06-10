Фасад небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета российского флага. Администрация небоскреба опубликовала пост об этом в Facebook.

«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», - говорится в сообщении администрации.