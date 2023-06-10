Бежавшую в Германию Исмаилову задержали в московском аэропорту

В московском аэропорту Внуково задержали 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Об этом в понедельник сообщили в правозащитном проекте «Марем». Она бежала от регулярных побоев отца и хотела улететь в Германию, где росла. Однако ее задержали якобы за кражу 85 000 рублей у родственницы по отцовской линии и, по словам правозащитников, хотят передать чеченской полиции.

Семья Селимы переехала из Чечни в Германию, когда ей было 12 лет. В ФРГ девушка обращалась в ведомство по делам молодежи, жалуясь на насилие в семье, но под давлением родителей отказалась от своих слов. В 2021 году отец увез Селиму в Чечню. По словам Селимы, отец часто избивал ее и даже угрожал убить. Сам отец работал в Германии, возвращаясь в Россию лишь иногда.

С помощью правозащитной группы «Марем» Селима смогла 5 марта бежать из Чечни. Девушка написала заявление о том, что ушла добровольно и искать ее не нужно. Селима несколько месяцев находилась в убежище, ожидая документов для переезда.

«Сейчас Селима находится в отделе полиции во Внукове. Девушке стало плохо, адвокаты дважды вызывали скорую, но сотрудники полиции не разрешили ее госпитализировать», - сообщила пресс-секретарь Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова. По ее словам, московские правоохранители намерены передать Селиму полицейским, которые должны прибыть для этого из Чечни.