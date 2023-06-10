Инара Рафикгызы, судебный репортер 08:41

Завершился судебный процесс по делу 29-летнего жителя Ширвана Васифа Эйниева по прозвищу "Умеир" и 28-летнего жителя Гаджикабульского района Шихзада Мамедова по прозвищу "Абдулхей", входивших в состав радикальной исламской группировки "Тайфатул Мансура" ("Армия Аллаха") в Сирии, и впоследствии захваченных в плен другой террористической группировкой, "Джабхат-Аль-Нусра". Как сообщает haqqin.az, Эйниев и Мамедов, одержимые желанием воевать "за дело ислама", переправились с помощью людей, личность которых следствие так и не выяснило, в сирийский город Идлиб, где присоединились к ультра ортодоксальной группировке "Тайфатул Мансура", в составе которой до февраля прошлого года участвовали в боях и несли караульную службу.

Оба бойца решением Сабаильского районного суда были арестованы в январе нынешнего года в аэропорту, по возвращении в Баку из Сирии. Обвиняемый Эйниев рассказал суду, что с середины 2019 года начал придерживаться идей салафизма. В марте 2021 года в социальной сети İnstagram Эйниев познакомился с братьями Фаганом и Хаганом Гейлеровыми, которые предложили ему отправиться в Сирию на «войну с неверными». 31 мая 2021 года Эйниев вместе с братьями Гейлеровыми вылетел в Анкару, где по мессенджеру Telegram связался с азербайджанцем по прозвищу "Абу Джабир", который велел им ехать в Антакья, откуда путешественников нелегально переправили в Сирию. Там Эйниева и Фейзиевых встретили этнические азербайджанцы, назвавшиеся "Абу Джабир", "Абу Райан" и "Али", которые помогли им добраться до Идлиба. "Мы приехали в высокогорное село Ямалия, с высоты которого просматривалась турецкая граница, - рассказал на суде Васиф Эйниев. - По прибытии в село у меня забрали телефон и разместили в каком-то доме, где, помимо азербайджанцев, жили еще 50 человек разных национальностей. Группировка, к которой я присоединился, имела несколько названий: "Тайфатул Мансура", "Абу Фатима" и "Джундуллах". Руководил ею некий Эльнур по прозвищу "Абу Ахмед".