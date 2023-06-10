Бакинский суд вынес приговор «Армии Аллаха» haqqin.az из зала суда
Завершился судебный процесс по делу 29-летнего жителя Ширвана Васифа Эйниева по прозвищу "Умеир" и 28-летнего жителя Гаджикабульского района Шихзада Мамедова по прозвищу "Абдулхей", входивших в состав радикальной исламской группировки "Тайфатул Мансура" ("Армия Аллаха") в Сирии, и впоследствии захваченных в плен другой террористической группировкой, "Джабхат-Аль-Нусра".
Как сообщает haqqin.az, Эйниев и Мамедов, одержимые желанием воевать "за дело ислама", переправились с помощью людей, личность которых следствие так и не выяснило, в сирийский город Идлиб, где присоединились к ультра ортодоксальной группировке "Тайфатул Мансура", в составе которой до февраля прошлого года участвовали в боях и несли караульную службу.
Оба бойца решением Сабаильского районного суда были арестованы в январе нынешнего года в аэропорту, по возвращении в Баку из Сирии.
Обвиняемый Эйниев рассказал суду, что с середины 2019 года начал придерживаться идей салафизма. В марте 2021 года в социальной сети İnstagram Эйниев познакомился с братьями Фаганом и Хаганом Гейлеровыми, которые предложили ему отправиться в Сирию на «войну с неверными».
31 мая 2021 года Эйниев вместе с братьями Гейлеровыми вылетел в Анкару, где по мессенджеру Telegram связался с азербайджанцем по прозвищу "Абу Джабир", который велел им ехать в Антакья, откуда путешественников нелегально переправили в Сирию. Там Эйниева и Фейзиевых встретили этнические азербайджанцы, назвавшиеся "Абу Джабир", "Абу Райан" и "Али", которые помогли им добраться до Идлиба.
"Мы приехали в высокогорное село Ямалия, с высоты которого просматривалась турецкая граница, - рассказал на суде Васиф Эйниев. - По прибытии в село у меня забрали телефон и разместили в каком-то доме, где, помимо азербайджанцев, жили еще 50 человек разных национальностей. Группировка, к которой я присоединился, имела несколько названий: "Тайфатул Мансура", "Абу Фатима" и "Джундуллах". Руководил ею некий Эльнур по прозвищу "Абу Ахмед".
Далее Эйниев рассказал, что почти полгода находился в составе "Тайфатул Мансура", которая защищала свою территорию от другой незаконной группировки, "Джабхат-Аль-Нусра".
"Нас научили обращаться с оружием, правда, само оружие не выдавали, - добавил он. - 25 октября 2021 года боевики "Джабхат-Аль-Нусры" напали на нас. Чтобы защититься, я был вынужден купить за 70 долларов автомат Калашникова и занять место в обороне».
По словам подсудимого, боевики "Аль-Нусры" открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и артиллерии, после чего "Абу Ахмед", главарь "Тайфатул Мансуры", принял решение сдаться. В том бою погибли несколько азербайджанцев, а выжившие две недели провели в плену.
"От нас потребовали влиться в ряды "Ан Нусры", угрожая в случае несогласия сдать нас турецкой полиции, - рассказал Эйниев. – Некоторые наши боевики согласились, остальные, в том числе и я, провели в плену три месяца, после чего меня и еще двух дагестанцев передали в руки турецкой полиции. А шесть азербайджанцев так и остались в группировке "Джабхат-Аль-Нусра". Очень сожалею о том, что сделал".
Обвиняемый Шихзаде Мамедов по прозвищу «Абдулхей» рассказал суду, что в Сирию отправился вместе с друзьями детства — Эльнуром Гусейновым и Гюльхасаном Рзаевым. Границу Сирии они пересекли нелегально, транзитом через турецкий город Хатай, и присоединились к вооруженной группировке «Тайфатул Мансура». В конце 2021 года их позиции атаковали боевики «Джабхат-Ан-Нусра».
«После трех дней боев несколько человек были убиты, и мы сдались в плен. Очень сожалею о том, что сделал», - сказал подсудимый.
Отец обвиняемого, Ализаде Мамедов, в своих показаниях поделился, что его сын без малого десять лет был увлечен радикальным исламом. В Сирию он отправился в 2019 году, несмотря на просьбы родных не делать этого. Мамедов попросил суд смягчить наказание его сыну.
Однако доводы Мамедова-старшего суд не убедили, в результате, Васиф Эйниев и Шихзаде Мамедов были приговорены к семи годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима.