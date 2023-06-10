Дорожная полиция призывает родителей не сажать детей за руль

«Практика последних лет показывает, что порой в этот день учащиеся с целью развлечения садятся за руль транспортных средств родителей или родственников. Однако не следует забывать, что независимо от того, добровольно ли автомобиль предоставлен подростку, не имеющему права управлять им, или взят без разрешения владельца, допущение подобных ситуаций крайне опасно.

Обращаемся в первую очередь к родителям, доверяющим свой автомобиль ребенку, не имеющему водительских прав. Напоминаем, что подобные случаи являются серьезным нарушением и влекут административную ответственность. К сожалению, иногда встречаются родители, допускающие такую халатность, приводящую в итоге к тяжелым трагедиям как для отдельных семей, так и для нашего общества в целом», - говорится в заявлении.