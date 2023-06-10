McDonald’s Azərbaycan провел акцию по сдаче крови

В акции по добровольной сдаче крови, прошедшей в Центральном банке крови, приняло участие более 40 доноров – сотрудников McDonald’s Azərbaycan.

Пополнение банка крови играет ключевую роль в лечении людей, страдающих хроническими заболеваниями крови (талассемией, гемофилией, лейкемией), а также в лечении людей, получивших травмы в результате несчастных случаев.

Всемирный день донора крови был учрежден в 2005 году, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Ежегодно в этот день люди на добровольной и безвозмездной основе сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, тем самым повышая осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения нуждающихся в ней пациентов.

Отметим, что корпоративная социальная ответственность всегда лежала в основе философии McDonald’s. За 23 года деятельности McDonald’s в Азербайджане компанией было реализовано большое количество разнообразных благотворительных проектов, включая помощь детским домам, фондам медицинской помощи и спортивным мероприятиям.