McDonald’s Azərbaycan провел акцию по сдаче крови
Компания McDonald’s Azərbaycan при организационной поддержке Ассоциации доноров крови Азербайджана провела акцию по сдаче крови, приуроченную ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.
В акции по добровольной сдаче крови, прошедшей в Центральном банке крови, приняло участие более 40 доноров – сотрудников McDonald’s Azərbaycan.
Пополнение банка крови играет ключевую роль в лечении людей, страдающих хроническими заболеваниями крови (талассемией, гемофилией, лейкемией), а также в лечении людей, получивших травмы в результате несчастных случаев.
Всемирный день донора крови был учрежден в 2005 году, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Ежегодно в этот день люди на добровольной и безвозмездной основе сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, тем самым повышая осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения нуждающихся в ней пациентов.
Отметим, что корпоративная социальная ответственность всегда лежала в основе философии McDonald’s. За 23 года деятельности McDonald’s в Азербайджане компанией было реализовано большое количество разнообразных благотворительных проектов, включая помощь детским домам, фондам медицинской помощи и спортивным мероприятиям.