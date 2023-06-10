В ночь на 13 июня Россия ударила по Кривому Рогу. По предварительным данным, погибли трое жителей пятиэтажки. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров Есть также трое пострадавших на частном предприятии. Вероятно, под завалами есть люди. Также разбиты 6 легковых машин.

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен. Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника и разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Президент Украины выложил видео с места прилета и прокомментировал утреннюю атаку по Кривому Рогу: «Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать».