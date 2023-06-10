Российская ракета попала в дом в Кривом Роге: погибшие и раненые фото

В ночь на 13 июня Россия ударила по Кривому Рогу. По предварительным данным, погибли трое жителей пятиэтажки. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Фото дома в Кривом Роге, в который попала ракета

По его данным, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров Есть также трое пострадавших на частном предприятии. Вероятно, под завалами есть люди. Также разбиты 6 легковых машин.

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушен. Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника и разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Президент Украины выложил видео с места прилета и прокомментировал утреннюю атаку по Кривому Рогу: «Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать».

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью российские войска атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и четырьмя дронами «Шахед». По оценке украинских военный, 10 ракет были уничтожены средствами ПВО, также был уничтожен один БПЛА.

В Генштабе в своей утренней сводке также подтвердили, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты. «К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется», — добавили в ВСУ.