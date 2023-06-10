В Краснодаре загорелся нефтеперерабатывающий завод

На Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе утром 13 июня начался сильный пожар, сообщила городская администрация. Причину возгорания местные власти не уточнили.

По данным телеграм-канала Shot, загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Площадь пожара составила 20 кв. метров. К 7:00 по местному времени огонь удалось локализовать. О пострадавших не сообщается. Местные жители сообщают о черном густом дыме, который виден за несколько километров.

Проектная мощность предприятия — 3 млн тонн нефти в год. В 2021 году компания «Сафмар» Михаила Гуцериева присоединила его к Афипскому НПЗ.