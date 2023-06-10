Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:39

Он был классическим «Io sono italiano», «я итальянец», словно сошедши со страниц книг, в которой описывались жители Апеннинского полуострова, и в частности – Ломбардии, Милана и его окрестностей. Почти всегда на позитиве, ценитель хорошего вина и красивых женщин, душа компании, всегда где-то возле криминала, но никто этого так и не смог доказать, всегда в центре скандала – но выходящий из них сухим из воды. Умевший найти общий язык и даже подружиться с такими противоположностями, как российский президент Владимир Путин, президент США Джордж Буш-младший и ныне покойный лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи.

Он был самым настоящим «человеком мира», который нигде не чужой и нигде не свой. Причем – сделавший себя сам, с тех далеких времен, когда его семья, отец – банковский служащий, а мать – домохозяйка, вернулись из швейцарской эмиграции на родину в Италию, и юному Сильвио приходилось заниматься случайными подработками, чтобы прокормить семью в те тяжелые послевоенные годы. Даже когда он в 1954 году поступил на юридический факультет Миланского университета – он все равно во время каникул подрабатывал певцом на круизных судах и водил экскурсии. С такой юностью и молодостью его тяга в зрелые годы к роскоши и сибаритству вполне объяснимы – он компенсировал ту красивую жизнь, которая была недоступна ему в молодости. В нем всегда, с самых малых лет присутствовала жилка бизнесмена. В школе он помогал сверстникам выполнять домашние задания в обмен на мелкие деньги или сладости, а в университете уже продавал курсовые работы свои более богатым, но ленивым сокурсникам. Потому как кто-то, а сам Берлускони был не обделен ни талантом, ни способностями. Университет он закончил с отличием, получив премию в размере 2 миллиона тогдашних итальянских лир, что сейчас составляет около 450 долларов, за дипломную работу. И в 1961 году основал свою первую строительную компанию «Союз застройщиков Милана», наотрез отказавшись от помощи в трудоустройстве от своего отца, который к этому времени уже стал топ-менеджером в банке Rasini.

«Чтобы получить все разрешения на строительство, нужно было обойти множество инстанций. Делать это надо было с конвертом наличности в зубах. Платить приходилось буквально за каждый шаг: сооружение канализации, установка новых уличных знаков и светофоров. Этому не было ни конца, ни края», - говорил он позже журналисту Алану Фридмену, ставшего впоследствии его первым биографом и снявшем о Сильвио Берлускони документальный фильм «Мой путь». Но в мире зубастых акул, чиновников и криминалитета Милана Берлускони успешно выжил, и вскоре состоялся его первый коммерческий успех – жилой комплекс «Милан 2», «Milano Due», принесший ему и огромную славу, и огромное же состояние. Часть из которого он потратил на покупку старинной виллы в Аркоре неподалеку от Милана. Эта 72-комнатная вилла стала для него и исполнением детской мечты о красивом доме, и штаб-квартирой, и центром принятия всех стратегических решений на всю оставшуюся жизнь. Тайну того, откуда у его появились деньги на реализацию проекта «Milano Due» Берлускони унес с собой. Говорили разное, говорили много, поминая и криминал, и престарелую жену одного из итальянских банкиров «первой десятки» - правду мы, очевидно, если и узнаем, то только через много лет. История денег и обогащений – она сиюминутной славы не любит, эта сиюминутность ей строго противопоказана. Этот вопрос впоследствии неоднократно становился предметом разбирательств, однако следователи так и не смогли пробраться через сложную и запутанную структуру компаний Берлускони.

Но нет худа без добра, ведь именно эти разбирательства толкнули Берлускони в большую политику - на фоне общего недовольства итальянских граждан существующей политической системой и коррупционными скандалами он создает в 1994 году партию «Вперед, Италия», «Forza Italia». Сам Берлускони всегда утверждал, что на этот шаг его толкнуло желание сократить вмешательство государства в экономику, снизить налоги и повысить уровень жизни итальянцев. Оппоненты скептически хмыкали на это, а Берлускони с жаром доказывал: «Мне не нужно быть избранным для того, чтобы иметь власть. У меня есть дома по всему миру, великолепные яхты, красивые самолеты, изумительная жена, хорошая семья. Уходя в политику, я иду на жертвы». И через 60 дней после своего создания партия Берлускони выигрывает общенациональные выборы, а 11 мая 1994 года он принес присягу в качестве премьер-министра, став первым в Европе главой кабинета с многомиллиардным состоянием. А вскоре сформированное им правительство провело через парламент закон, гарантирующий Берлускони и высокопоставленным министрам иммунитет от преследования, пока они находятся у власти. А потом началась типичная жизнь большого политика в Италии. Распад одной правительственной коалиции и уход Берлускони, создание другой – и вновь его возвращение во власть. И все это на фоне скандалов, интриг и прочих расследований – сам Берлускони фигурировал в качестве подозреваемого в различных делах не менее 60 раз: хищения, уклонение от уплаты налогов, составление ложных финансовых отчетов и попытка дать взятку судье.