10:50

Несмотря на то, что объявленная сетью магазинов Kontakt акция «Шеш-Гоша» стартовала всего 10 дней назад, покупатели уже выиграли в ней в целом 42 458 манатов. Шанс выиграть электромобиль остается на следующую неделю. Так, в минувшую субботу состоялся финал первой недели акции. Первые 3 участника акции, прошедшие в финальный этап, бросили кости еще раз, чтобы попытаться выиграть суперприз – электромобиль Volkswagen ID.4. У них не получилось бросить «шеш-гоша» (6/6), хотя были очень близки к выигрышу электромобиля с комбинациями 6/1, 5/3, 3/1. Однако в качестве приза они получили 100% стоимости купленного товара.

Отметим, что уже есть двое финалистов новой недели, и до ее завершения это число может увеличиться. Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, не теряя времени, зайдите в любой из магазинов Kontakt Home или Kontakt Smart и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине: Верните до 100% стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»;

И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша»!