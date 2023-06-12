Norm Sement провел международную конференцию и выставку ICCX Academy Baku 2023

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Norm Sement, крупнейший производитель цемента на Южном Кавказе, принял международную бетонную конференцию и выставку ICCX Academy Baku 2023, прошедшие 8 июня в Баку. В конференции приняли участие 16 европейских компаний, работающих в сфере бетонной промышленности и технологий, а также более 200 специалистов ведущих компаний отрасли строительства и стройматериалов, работающих в Азербайджане.

Мероприятие объединило в себе компании, занимающиеся современными техническими решениями (сборный железобетон, бетонные дороги, бетонные дороги уплотненные цилиндрами), в том числе в рамках восстановительных и реконструкционных работ в Карабахском регионе. На конференции обсуждались перспективы быстрого восстановления, реконструкции и строительства в Карабахе путем использования местных строительных материалов и применения новых технологий.

ICCX Academy Baku 2023 охватила различные темы. Так, спикеры конференции выступили с презентациями на темы «Проектирование, производство и строительство информационного моделирования зданий (ИМЗ) из сборного железобетона для инфраструктурных проектов, частных и коммерческих зданий», «Строительство бетонных дорог – экономическая альтернатива в технологии дорожного строительства», «Многоцелевые подходы к оптимизации бетонных смесей», а также «Производство и строительство легкобетонных блоков для устойчивой реконструкции». Проходившая вместе с конференцией выставка создала условия для презентации участникам конференции новейших продуктов, услуг и технологий ведущих европейских компаний. Посетители имели возможность пообщаться со спикерами конференции и участниками выставки, а также познакомиться с новейшим оборудованием для производства стройматериалов.

Проведение ICCX Academy Baku 2023 поддерживает продвижение современных строительных технологий в Азербайджане.