Министерства здравоохранения Азербайджана и Кубы расширяют сотрудничество

В пресс-службе министерства рассказали haqqin.az, что министр здравоохранения Теймур Мусаев, поприветствовав гостей, подчеркнул, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой успешно продолжаются как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Мусаев отметил важность динамичного сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Министр здравоохранения Азербайджана напомнил о встрече со своим кубинским коллегой Хосе Анхелем Порталом Мирандой в мае текущего года в Женеве в рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: «Мы провели очень конструктивную встречу. Состоялись широкие обсуждения относительно сотрудничества в области медицинского образования, между медицинскими учреждениями, проведение совместных научных исследований в сфере фарминдустрии и по многим другим вопросам».

Теймур Мусаев выразил надежду, что сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран будет успешно продолжаться.

Выразив признательность за теплый прием, члены делегации Министерства общественного здравоохранения Кубы отметили, что целью визита является ознакомление с действующими в Азербайджане больницами и материально-технической базой медучреждений.

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие перспективы широкого спектра вопросов относительно развития сотрудничества в области медицинского образования, оздоровительного туризма, организации биотехнологического и фармацевтического производства в Азербайджане, подписания в будущем Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Кубой в области здравоохранения, реализации совместных проектов, также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.