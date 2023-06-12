Выиграет ли «Нефтчи» турнир в Шуше?

Сегодня в Шуше завершится четвертый этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series).

Сначала пройдут стыковые матчи за право сыграть в полуфинале, затем – полуфиналы и финал. Азербайджанский клуб «Нефтчи», обыграв на групповой стадии Румынию, Турцию и Германию, занял в своем квартете 1-е место и напрямую пробился в полуфинал, где в 14:00 сыграет с победителем пары Венгрия – Румыния. В другом полуфинале сборная Нидерландов встретится с сильнейшим в противостоянии Германии и японской команды G FLOW.EXE.

В состав «Нефтчи» входят Арика Деррис Картер, Брайанна Ашаки Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова.

Игры проходят в «Тутовом саду». Всего в Шушу приехали восемь команд. Сборные Азербайджана и Турции, заняв последние места в своих группах, завершили выступление.

Три предыдущих этапа FİBA 3x3 Women`s Series прошли в Ухани (Китай), в нашей Астаре и французском Клермон-Ферране. Первые два этапа выиграл Китай, а в Клермон-Ферране победила Франция.