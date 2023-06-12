Заявление о «спецоперации» дорого обошлось Затулину

В частности, по их словам, вопрос о поведении Затулина и мерах дисциплинарного воздействия может быть поднят уже во вторник, 13 июня, на совете Госдумы или на пленарном заседании.

Депутат «Единой России» Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю. Он должен был от комитета по делам СНГ выступать содокладчиком после представителя президента по законопроекту – замминистра иностранных дел Михаила Галузина.

Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что ни по одной из целей «спецоперации» в Украине не достигнуто результатов. Позже в своем Telegram-канале он написал, что его слова были выдернуты из контекста.

Затулин повторил свои тезисы уже 7 июня в Крыму на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе». Тогда он отметил, что в последние дни его «бесконечно предупреждают», что он «что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты». «Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия», – сказал Затулин.

«Ведомости» напоминают, что Затулина уже лишали должности за высказывания. В 2011 г. Госдума по рекомендации руководства фракции «Единая Россия» проголосовала за его отставку с поста зампреда комитета по делам СНГ. Поводом к этому стала оценка Затулиным событий в Ливии: депутат поддержал позицию тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева. Тогда члены правящего тандема разошлись в точках зрения на события в Ливии и позицию России. В частности, глава государства поддержал резолюцию Совбеза ООН по Ливии, которая санкционировала военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну. А глава правительства назвал резолюцию ООН «неполноценной и ущербной», осудив поведение западных стран.