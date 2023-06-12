Заявление о «спецоперации» дорого обошлось Затулину
Депутат «Единой России» Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.
В частности, по их словам, вопрос о поведении Затулина и мерах дисциплинарного воздействия может быть поднят уже во вторник, 13 июня, на совете Госдумы или на пленарном заседании.
Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю. Он должен был от комитета по делам СНГ выступать содокладчиком после представителя президента по законопроекту – замминистра иностранных дел Михаила Галузина.
Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что ни по одной из целей «спецоперации» в Украине не достигнуто результатов. Позже в своем Telegram-канале он написал, что его слова были выдернуты из контекста.
Затулин повторил свои тезисы уже 7 июня в Крыму на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе». Тогда он отметил, что в последние дни его «бесконечно предупреждают», что он «что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты». «Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия», – сказал Затулин.
«Ведомости» напоминают, что Затулина уже лишали должности за высказывания. В 2011 г. Госдума по рекомендации руководства фракции «Единая Россия» проголосовала за его отставку с поста зампреда комитета по делам СНГ. Поводом к этому стала оценка Затулиным событий в Ливии: депутат поддержал позицию тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева. Тогда члены правящего тандема разошлись в точках зрения на события в Ливии и позицию России. В частности, глава государства поддержал резолюцию Совбеза ООН по Ливии, которая санкционировала военное вмешательство иностранных государств в гражданскую войну. А глава правительства назвал резолюцию ООН «неполноценной и ущербной», осудив поведение западных стран.