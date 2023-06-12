Министерство внутренних дел Азербайджана изучило кадры, на которых видно, как парень выцарапывает и выжигает листья кактусов в районе Приморского бульвара.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции установлена личность преступника. Им оказался Варис Джафарлы, его уже задержали.

По факту ведется расследование.

В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.