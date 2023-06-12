Задержан «исцарапавший» кактусы на бульваре хулиган МВД Азербайджана проводит расследование
Министерство внутренних дел Азербайджана изучило кадры, на которых видно, как парень выцарапывает и выжигает листья кактусов в районе Приморского бульвара.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции установлена личность преступника. Им оказался Варис Джафарлы, его уже задержали.
По факту ведется расследование.
В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.
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