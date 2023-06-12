В последние месяцы Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов ударных беспилотников. Об этом пишет британская военная разведка.

В своей очередной сводке эксперты британской разведки отмечают, что Россия, вероятно, перешла от получения небольших партий иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям, доставляемым судами из Ирана через Каспийское море. Этот «международный транзитный коридор Север-Юг» приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций, говорится в сводке.

Россия также пытается наладить собственное производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Москва, скорее всего, инвестирует в ударные дроны, потому что они обеспечивают ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала в Украине большую часть своих запасов крылатых ракет, сказано в сводке.