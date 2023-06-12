Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 11:53

В течение 2023 года правительство Азербайджана выделит из своего бюджета 125 миллионов долларов для формирования уставного капитала инвестиционных фондах, создаваемых совместно с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это далеко не первый пример инвестиций Азербайджана и его бизнес-структур в регион Центральной Азии. Достаточно принять во внимание число проектов, уже действующих на территориях Казахстана и Узбекистана. Отдельная тема – это разговор о деловой активности в этом регионе Государственной нефтяной компании SOCAR. Сотни в Узбекистан и десятки в Кыргызстан Уникальность нынешней ситуации заключается в том, что Баку впервые выступает в роли инициатора и главного донора инвестиционного Фонда, создавая, по сути дела, механизм промышленной корпорации. Напомним, что соглашение о создании совместного инвестиционного фонда между Азербайджаном и Узбекистаном было подписано 24 февраля 2023 года. Этот документ оговаривает верхний предел уставного капитала фонда в объеме 500 миллионов долларов. Доля Азербайджана в совместном капитале составит 75 процентов, Узбекистана – 25. Основная задача фонда сводится к кредитованию совместных проектов, включая проекты в третьих странах.

Последний пункт особенно важен, поскольку целый ряд проектов в нефтегазовой отрасли, автосборочном производстве и в сфере развития транспортных коммуникаций от Узбекистана в сторону Каспия будет развиваться в координации с другими государствами Центральной Азии. Уставной капитал азербайджано-кыргызского Фонда развития, созданного в октябре 2022 года, более локален - 25 миллионов долларов. Его цель - содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизация и развитие экономики, а также эффективное использование возможностей обеих сторон. Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные для его учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования других финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, которые зарегистрированы в Кыргызстане и осуществляют свою деятельность на территории этой страны. Приоритетными сферами для обеих структур станут инвестиции в агропромышленный сектор, в системы водоснабжения, здравоохранения, автопрома и газопромышленного комплекса, а также в швейную, текстильную, горнодобывающую и металлургическую сферы промышленного производства.

В сравнении с уже действующими фондами азербайджанские финансовые инструменты только начинают развиваться. К примеру, в 2018 году Фонд реконструкции и развития Узбекистана подписал соглашение с ADS Holding из Объединенных Арабских Эмиратов о создании фонда прямых инвестиций объемом в 1 миллиард долларов. Созданный в 2015 году российско-кыргызский Фонд развития также имеет заявленный объем финансирования в один миллиард долларов и к январю 2021 года одобрил финансирование в Кыргызстане 2.798 проектов на общую сумму 417 миллионов долларов. Все это подтверждает тот факт, что подобного рода структуры активно вовлекаются в двусторонние проекты, поэтапно повышают товарооборот, а впоследствии создают совместные цепочки производств. В основе готовности Азербайджана активно инвестировать в экономику Центральной Азии лежат три фактора: - совокупно-активный экономический рост этого региона, особенно заметный на фоне стагнации мировой экономики; - активно расширяющиеся торговые балансы стран Центральной Азии с Россией, в том числе за счет реэкспорта в Российскую Федерацию (в 2022 году прирост экспорта Кыргызстана в РФ возрос в 1,8 раза (+646 миллионов долларов), экспорта Казахстана - в 1,2 раза (+1,9 миллиарда долларов); - и, наконец, фактор экономического роста Азербайджана. Согласно докладу Всемирного банка Global Economic Prospects, в 2023-2025 годы среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана будут достигать уровня 2,5 процента.

SOCAR мчится на всех парах Считается, что динамика инвестиционного развития Узбекистана опережает в последние годы аналогичные показатели Казахстана, на территории которого уже не первое десятилетие активно присутствуют инвесторы ведущих мировых держав. В определенном смысле Казахстан уже достиг вершины, но за ним вплотную следует Узбекистан. С точки зрения нефтегазовых инвестиций, значительный интерес для SOCAR представляет партнерство с АО "Узбекнефтегаз". Сейчас обе компании обсуждают возможности создать для реализации сервисных контрактов совместное предприятие. Узбекистан, в частности, хотел бы видеть более опытную команду SOCAR в проекте модернизации Бухарского НПЗ, учитывая, что азербайджанская Государственная нефтекомпания уже завершает сложный масштабный проект по модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева. Возможна также совместная разработка месторождений как на территории Узбекистана, так и Азербайджана. Для реализации этих планов SOCAR Trading и "Узбекнефтегаз" планируют создать совместное предприятие. Что же касается сферы ненефтяной экономики, то здесь намечаются два основных направления взаимных инвестиций. Первое – это текстильная и легкая промышленность. Азербайджан планирует создать хаб текстильных предприятий, основанный как на собственном сырье хлопковой выработки, так и на поставках из Узбекистана. Понятно, что здесь, в отличие от нефтегазового сектора, лидерство за Узбекистаном. К 2022 году в экономике этой страны заметно возросла роль легкой промышленности и, прежде всего, текстиля: его доля в ВВП Узбекистана составила 8,8 процента, в объеме промышленной продукции - 14,8, а в объеме производства непродовольственных потребительских товаров - свыше 44 процентов. Другими словами, как и в советские годы, Узбекистан грамотно использует свой водно-климатический потенциал в развитии национальной экономики. А за автопромом в Узбекистан Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества в сфере производства автотранспортных средств. В этом году был подписан меморандум о сотрудничестве между азербайджанским Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования, а также АО UzAvtoSanoat по расширению в Азербайджане производства легковых автомобилей.