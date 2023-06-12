В Баку началась встреча один на один президентов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

* * * 11:59

Во вторник, 13 июня, состоялась официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, находящегося в Баку с официальным визитом.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны двух стран. Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Азербайджанская делегация была представлена президенту Турции, а турецкая делегация – президенту Азербайджана.

Главы государств сфотографировались для официального фото.