Сборная Азербайджана по дзюдо среди ветеранов завоевала 12 медалей на чемпионате Европы в Словении. Наша команда была представлена 35 дзюдоистами. Всего в соревнованиях приняли участие 657 спортсменов из 37 стран.

Мужская команда Азербайджана под руководством 10-кратного чемпиона мира и 9-кратного чемпиона Европы Фархада Раджабли стала чемпионом Европы среди дзюдоистов до 30 лет. В первом матче и в полуфинале были побеждены французские команды. А в решающем матче представители дзюдо Азербайджана одолели Бельгию – 3:1.

В первые три дня соревнований наши мастера дзюдо завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях. Золотые медали взяли Бабек Гаджиев (М4, -60), Вугар Будагов (М4, -73 кг), Зульфугар Гусейнов (М3, -81 кг) и Фархад Раджабли (М7, -90 кг). Рашид Шамизаде (М1, -66 кг) и Васиф Ибрагимов (М2, +100 кг) удостоились серебра, Вугар Бабаев (М2, -66 кг), Мамед Мамедов (М1, -73 кг), Гурбан Мамедли (М1, +100 кг), Руслан Алиев (М2, +100 кг) и Габиль Гасымов (М6, +100 кг) были награждены бронзовыми медалями.

Азербайджанские ветераны готовились к соревнованиям в Judo Club 2012 - одном из самых современных спортивных клубов нашей столицы. В список спортсменов, которые принимали участие в чемпионате Европы, был включен и основатель клуба, президент Азербайджанской ассоциации ветеранов дзюдо, многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров, но в силу объективных причин, возникших накануне отъезда на соревнования, его выступление на турнире не состоялось.

Высоко оценивая победу нашей команды, директор Judo Club 2012 Мубариз Джафаров отметил, что в клубе, где регулярно тренируются и готовятся к соревнованиям спортсмены-ветераны, созданы всесторонние условия. Поэтому в успешном выступлении наших ветеранов есть и заслуга клуба.