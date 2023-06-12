Пакистан за нефть из России заплатил в юанях

Пакистан заплатил за российскую сырую нефть со скидкой, поставленную в Карачи 11 июня, в китайской валюте, а не в американских долларах. Об этом сообщил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик в телефонной беседе с Reuters.

«Оплата произведена в юанях», - отметил он, не раскрыв при этом коммерческих деталей, включая цену или полученную скидку.

В мае министр энергетики Хуррам Дастгир Хан утверждал, что пакистанские власти оплатили покупку в долларах.

Речь идет о первой правительственной нефтяной сделке с РФ, пишет Reuters, при этом объем апрельской закупки составил 100 000 тонн, из них 45 000 тонн были доставлены в порт Карачи, остальной объем находится в процессе транспортировки. «Пакистан получил российскую марку экспортной нефтяной смеси Urals», - уточнил министр.

«Pakistan Refinery Limited будет перерабатывать российскую сырую нефть», - уточнил Малик. По его словам, проведены все необходимые испытания, сырье пригодно для переработки и реализации на местном рынке.